Jaipur Ajmer Highway Accident : जयपुर-अजमेर हाइवे पर हादसा, केमिकल से भरा टैंकर पलटा, रिसाव से मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि टैंकर में एथेनॉल केमिकल भरा हुआ था। दुर्घटना के समय टैंकर में चालक और खलासी मौजूद थे, जबकि एसयूवी सवार चार लोग मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। गैस रिसाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास के क्षेत्र को खाली कराने के निर्देश दिए हैं तथा लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। हादसे के कारण अजमेर रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हो गया और लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डायवर्ट किया और स्थिति को संभाला। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है।