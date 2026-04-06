Accident: महाकाल दर्शन करने जा रहे डेढ़ साल के मासूम की दर्दनाक मौत, दिल्ली से उज्जैन जा रहे परिवार की पलटी कार, 5 घायल

Accident On Delhi - Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भानपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमथूर के पास उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे दिल्ली निवासी श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि पीछे से आ रही एक अन्य कार भी इस दुर्घटनाग्रस्त कार से टकरा गई। दोहरी दुर्घटना में डेढ़ वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए।