कोटा में पार्टी से लौट रहे रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत, बाइक सहित खुले नाले में गिरे

घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि यह नाला लंबे समय से खुला पड़ा हुआ है, लेकिन संबंधित विभागों ने अब तक इसे ढंकने या सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत नहीं समझी। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था की जाती तो यह हादसा टल सकता था। परिजनों ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।