Rajasthan: दर्द ऐसा कि पत्थर दिल भी पिघल जाए…भाई-बहन की एक साथ उठी अर्थी, कांपते हाथों से दी मुखाग्नि

भरतपुर। कामवन कस्बे में उस समय माहौल गमगीन हो गया, जब तीर्थराज विमल कुंड स्थित मुक्तिधाम में एक भाई और बहन का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार मूल रूप से हरियाणा के मेवात बहुल्य क्षेत्र से कामवन आया था, लेकिन अचानक हुई इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। अंतिम संस्कार के दौरान सबसे भावुक क्षण तब आया, जब चाचा कन्हैया ने कांपते हाथों और नम आंखों के साथ अपने भतीजे और भतीजी को मुखाग्नि दी। मुक्तिधाम में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें इस दृश्य को देखकर नम हो गई। परिवार के लोग बेसुध नजर आए और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया।