Deeg Blast : डीग में एलपीजी सिलेंडर में धमाका, 2 किमी तक सुनाई दी गूंज, 8 झुलसे, भाई-बहन की मौत

7 नवंबर 2023 को डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में अचानक एक ईको वैन में लगा सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से जोरदार धमाके की आवाज आई। इससे बाजार में अफरातफरी मच गई।

28 फरवरी 2023 को डीग के नीमघटा मोहल्ले में सिलेंडर फटने से तीन लोग झुलस गए। कारण यह था कि लोग बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लगने से छोटा सिलेंडर फट गया।

9 मई 2023 को भरतपुर में नगर निगम के पास रात के समय एक बेकरी में आग लगने से एलपीजी गैस सिलेंडर फट गया था। आग से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा था। आग बुझाने में करीब तीन घंटे का समय लगा था।

31 जनवरी 2019 को शहर के सहयोग नगर कॉलोनी में एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसा अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ था। गाड़ी के बाद मकान में भी आग लग गई। एक गाड़ी की पेट्रोल की टंकी फट गई।

2 अप्रेल 2025 को भरतपुर शहर के सेवर कस्बे में एक दर्जन लकड़ी की दुकानों (खोखा) में आग लग गई। आगजनी से कुछ सिलेंडर भी फट गए। इससे आस-पास के इलाके में विस्फोट की आवाज से डर के कारण लोग मकानों से बाहर निकल आए थे।

4 दिसंबर 2025 को शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र की पुष्प वाटिका कॉलोनी में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद ब्लास्ट हो गया था। इससे मकान के खिडकी-दरवाजे टूट गए और मकान में दरारें आ गईं। हादसे में एक बच्चे सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, थे।

5 अक्टूबर 2025 को भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके में स्थित 103 एडी आर्मी यूनिट में आर्मी के जवानों की ओर से मॉक ड्रिल की जा रही थी। तभी अग्निशमन सिलेंडर फटने से एक अग्निवीर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी।

23 फरवरी 2026 को भरतपुर के सेवर थाना इलाके में मलाह में गैस सिलेंडर फट गया था। हादसे में तीन लोग झुलसे थे, जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।