Rajasthan: कार वर्कशॉप बनी आग का गोला, 2 एलपीजी सिलेंडर फटने से आठ झुलसे, धमाकों से दहला इलाका

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद सभी घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की सहायता से कामां अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव के कारण हादसा होना सामने आ रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।