Gas Cylinder Rules: राजस्थान में अब बिना E-KYC नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने कड़े किए नियम

मंगलवार को मंत्रालय भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में घरेलू एवं वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ऑयल एवं गैस मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है, वहीं गैर-घरेलू क्षेत्रों में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति में लगातार सुधार हो रहा है। औसतन 4.5 दिन के भीतर गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।