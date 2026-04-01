LPG Supply: विवाह समारोहों के लिए गैस सिलेंडर पर बड़ा फैसला, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था

मंत्री गोदारा ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विवाह समारोहों के लिए विशेष प्रावधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोह के लिए 19 किलोग्राम के दो वाणिज्यिक गैस सिलेंडर तथा शहरी क्षेत्रों में तीन वाणिज्यिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए आवेदक को विवाह कार्ड संलग्न कर संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को आवेदन करना होगा, जिसके बाद गैस एजेंसी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे।