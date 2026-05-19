Rajasthan : लापता पत्नी के गम में पति की टूट गईं थी सासें, ईद से पहले परिवार से मिली मां तो लिपटकर रोने लगे बेटे

आश्रम में लगातार सेवा, देखभाल और उपचार के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। धीरे-धीरे उन्होंने अपना नाम और पता बताया। इसके बाद आश्रम की पुनर्वास टीम के सहयोगी सुभाष शर्मा ने असम के मरीगांव जिले के पलाहजूरी गांव में संपर्क किया और परिवार को सूचना दी कि उनकी मां जीवित और सुरक्षित हैं। सोमवार को उनके बेटे नूरूल हुडा और नूर साहेद आलम आश्रम पहुंचे। मां को सामने देखकर दोनों बेटों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बताया कि जब मां घर से गई थीं, तब वे दोनों बहुत छोटे थे और उनकी बहनें उनसे भी छोटी थीं।