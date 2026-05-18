Rajasthan Expressway: कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का विरोध, किसानों की अलाइमेंट निरस्त करने की मांग

किसानों और ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जब किशनगढ़ से जयपुर तक पहले से एनएच-48 छह लेन सड़क के रूप में मौजूद है और उसके उन्नयन के लिए हाल ही में 910 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो फिर नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की आवश्यकता क्या है । किसानों का कहना है कि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और करीब 10 हजार हरे पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनेगी।