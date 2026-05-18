18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan Expressway: कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का विरोध, किसानों की अलाइमेंट निरस्त करने की मांग

Kotputli-Kishangarh Greenfield Expressway: प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के विरोध में नया गांव सहित आस पास के ग्रामीणों और किसानों ने सोमवार को विरोध दर्ज कराया। किसानों ने प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखंड अधिकारी किशनगढ़ को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेस वे निर्माण पर असहमति जताई और नए अलाइनमेंट को निरस्त करने की मांग की।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

May 18, 2026

kishangarh expressway protest (1)

उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना देकर प्रदर्शन करते नया गांव के किसान व ग्रामीण। फोटो पत्रिका

kishangarh Expressway protest : मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के विरोध में नया गांव सहित आस पास के ग्रामीणों और किसानों ने सोमवार को विरोध दर्ज कराया। किसानों ने प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखंड अधिकारी किशनगढ़ को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेस वे निर्माण पर असहमति जताई और नए अलाइनमेंट को निरस्त करने की मांग की।

ग्रामीणों और किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे किसानों, काश्तकारों और ग्रामीणों के लिए पूरी तरह अनुपयोगी और विनाशकारी साबित होगा । इससे हजारों किसानों की कृषि भूमि, सिंचाई साधन, कुएं, ट्यूबवेल, चरागाह, वन क्षेत्र और पशुपालन जैसे आजीविका के साधन प्रभावित होंगे।

दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगी जमीन

साथ ही मनरेगा के तहत कराए गए तालाब, नाड़ी, रपट और जल संरक्षण कार्य भी नष्ट हो जाएंगे । ज्ञापन में किसानों ने बताया कि अधिकांश प्रभावित परिवार लघु एवं सीमांत किसान हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनने से उनकी जमीन छोटे-छोटे हिस्सों में बंट जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे और कई किसानों की भूमि दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। इससे उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

किसानों और ग्रामीणों ने उठाया यह सवाल

किसानों और ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जब किशनगढ़ से जयपुर तक पहले से एनएच-48 छह लेन सड़क के रूप में मौजूद है और उसके उन्नयन के लिए हाल ही में 910 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो फिर नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की आवश्यकता क्या है । किसानों का कहना है कि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और करीब 10 हजार हरे पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनेगी।

पूर्व प्रस्तावित अलाइनमेंट को ही यथावत रखने की मांग

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पहले प्रस्तावित अलाइनमेंट की पूरी मैपिंग, खसरा निर्धारण और पंचायत स्तर तक सूची जारी होने के बाद अचानक अलाइनमेंट बदल दिया गया । किसानों ने इसकी निष्पक्ष जांच कराने और पूर्व प्रस्तावित अलाइनमेंट को ही यथावत रखने की मांग की है।

साथ ही अलाइनमेंट परिवर्तन में मिलीभगत के आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी जमीन बचाने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे । ज्ञापन देने वालों में किशनलाल, गणेश कुमावत समेत नया गांव के ग्रामीण व किसान शामिल रहे।

ये भी पढ़ें

कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर बनेंगे 9 एंट्री-एग्जिट पॉइंट, भूमि अधिग्रहण के लिए ये 50 गांव चिन्हित, देखें लिस्ट
जयपुर
Kotputli to Kishangarh Expressway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 May 2026 07:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Expressway: कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का विरोध, किसानों की अलाइमेंट निरस्त करने की मांग

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

MDSU में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगी रोक, अधिकारी से चपरासी तक ईवी वाहन का करेंगे प्रयोग

MDSU Ajmer
अजमेर

Rajasthan Crime: शादी का रिश्ता दिखाने के बहाने होटल बुलाकर युवती से बलात्कार

ajmer rape news
अजमेर

Ajmer: महिला पुलिसकर्मियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब बिना टेंशन के कर सकेंगी ड्यूटी, मिलेगी ये मॉडर्न सुविधा

अजमेर

Road Construction : 22.5 करोड़ की लागत से चमकेंगी अजमेर की ये सड़कें, बजट घोषणा और विधायक कोष से होगा निर्माण

Ajmer Road
अजमेर

Rajasthan: युवक को अगवाकर जूतों की माला पहनाई, जबरन यूरिन पिलाया, महिला समेत 9 गिरफ्तार

ajmer Crime
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.