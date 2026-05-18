Ajmer: महिला पुलिसकर्मियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब बिना टेंशन के कर सकेंगी ड्यूटी, मिलेगी ये मॉडर्न सुविधा

खास बात यह कि क्रेच में पहली मर्तबा बच्चों के लिए मिल्क और फूड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा पुलिस लाइन में एक बड़ा हॉल तैयार किया है, जिसे आकर्षक स्वरूप दिया गया है। हॉल की दीवारों पर छोटा भीम, मिक्की माउस, खरगोश, तितलियां, पेड़-पौधे, पहाड़, पक्षी के रंग-बिरंगे चित्र उकेरे हैं, ताकि बच्चों को खुशनुमा वातावरण मिल सके। इसके अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के खिलौनों की व्यवस्था की गई है।