Rajasthan: युवक को अगवाकर जूतों की माला पहनाई, जबरन यूरिन पिलाया, महिला समेत 9 गिरफ्तार

अजमेर। जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक के साथ ऐसी अमानवीयता की गई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नाता प्रथा से जुड़ी पुरानी रंजिश में युवक का दिनदहाड़े अपहरण कर उसे बंधक बनाया गया, बेरहमी से पीटा गया और फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसकी कल्पना भर से रूह कांप उठे। युवक को जूतों-चप्पलों की माला पहनाई गई, उसके बाल काटे गए और जबरन यूरिन तक पिलाया गया।