Churu News: दोस्तों संग पार्टी करने गए युवक की डिग्गी में डूबने से मौत, परिजनों ने सुनियोजित हत्या का लगाया आरोप

रविवार सुबह अस्पताल में परिजनों और समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस हत्या का मामला दर्ज नहीं कर रही है। नाराज परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी नेमीचंद चौधरी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।