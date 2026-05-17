Churu Accident: मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा; अज्ञात वाहन की टक्कर से कपड़ा व्यवसायी की मौत

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरागों के आधार पर वाहन की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रामनिवास तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों ने परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास किया।