भीषण गर्मी के बीच इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आई खुशखबरी, खत्म हुई नहरबंदी, चूरू की जनता को मिलेगा मीठा पानी

नहर विभाग के अनुसार चूरू जिले के लिए पेयजल इंदिरा गांधी नहर के मसीतावाली हैड से रावतसर ब्रांच के जरिए पहुंचता है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि 16 मई दोपहर तक मसीतावाली हैड पर पानी पहुंच गया था, लेकिन रावतसर ब्रांच में अब तक पानी नहीं छोड़ा गया है। संभावना जताई जा रही है कि रविवार शाम तक रावतसर ब्रांच भी खोल दी जाएगी। इसके बाद विभाग की प्राथमिकता डिग्गियों और जलाशयों को भरने की रहेगी, ताकि शहरों और गांवों में सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।