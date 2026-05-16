राजस्थान के इस चना खरीद केंद्र पर बवाल, तुलाई व्यवस्था के खिलाफ किसानों का मोर्चा

नहीं हुआ समाधान, प्रदर्शन रहा जारी

दिनभर चले घटनाक्रम में किसान सहकारी समिति उपकेंद्र पर संवेदक और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इसी बीच अधिकारियों ने किसानों के वार्ता भी की। करीब 5 घंटे चली वार्ता के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो किसानों ने फिर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद देर शाम फिर अधिकारियों ने किसानों के साथ वार्ता की। किसानों ने वार्ता में तुलाई केंद्र से संवेदक को हटाने, सरकारी मानक के आधार पर चने की तुलाई करने, टोकन प्राप्त करनेवालों के पहले आने पर पहले तुलाई करवाने, सैंपल मानक के आधार पर लेने, जिन किसानों के चने की तुलाई हो चुकी है उन्हें समिति में शामिल कर सहमति बनाने आदि मांगे अधिकारियों के समक्ष रखी। वार्ता में सहमति नहीं बनने से किसान विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहे।