Churu: सात फेरों के बीच ही पति ने रख दी 2 डिमांड, शादी के बाद देवर और ससुर के साथ मिलकर करता था परेशान, मामला दर्ज

Rajasthan Dowry Harassment Case: विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट से प्राप्त परिवाद के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पीड़िता नेहा कुमारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि उसकी शादी 30 नवंबर 2025 को मोहता वाटिका में हिंदू रीति-रिवाज से विनय पुत्र रमेश कुमार निवासी श्रीगंगानगर के साथ हुई थी।