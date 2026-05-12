अब स्कूल विकास की कमान अभिभावकों के हाथ, नया मॉडल देशभर में लागू

योजना अनुसार 75 प्रतिशत सदस्य अभिभावक ही होंगे जिनमें 50 प्रतिशत प्रतिशत मातृ शक्ति की भागीदारी अनिवार्य होगी। 25 प्रतिशत सदस्य शिक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व छात्र, शिक्षाविद् एवं अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देनेवाले व्यक्ति हो सकेगें। समिति का गठन दो वर्ष के लिए होगा व प्रत्येक माह बैठक अनिवार्य होगी। नए प्रावधानों में समिति के सदस्यों की संख्या का आधार विद्यालय का नामांकन होगा। 101 विद्यार्थियों पर 12 से 15 सदस्य, 100 से 500 विद्यार्थियों पर 15 से 20 सदस्य तथा 500 से अधिक नामांकन पर 20 से 25 सदस्य एसएमसी में होगे। अध्यक्ष अभिभावक व सचिव संस्था प्रधान होगें।