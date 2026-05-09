Churu Weather : तपेगा आसमान : बढ़ेगी हीटवेव, धूलभरी आंधियां करेंगी परेशान

बारिश के बाद फिर लौटी तपिश, चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल

सांखूफोर्ट. पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम साफ होते ही गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को दिनभर तेज धूप खिली रही, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप के कारण लोग छांव तलाशते नजर आए और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि रात के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस की गई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। लेकिन मौसम सामान्य होते ही गर्मी के तेवर और तीखे होने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बढ़ी तपिश ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। अब लोग सुबह जल्दी बाजार का रुख कर रहे हैं, जबकि दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्म हवाओं और तेज धूप के चलते दिनभर आमजन बेहाल नजर आए।