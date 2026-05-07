Wild Life Census : रेत के रण में चिंकारा आबाद, गिद्धों की उड़ान हुई गुम

जिले के वन क्षेत्रों में जंगली और मरु बिल्ली, जंगली और मरु लोमड़ी के निवास का होना एक सुखद संयोग है। कुछ वर्षों पहले इसकी संख्या घट रही थी, लेकिन अब इनका परिवार बढ़ रहा है। इसके अलावा सियार और गीदड़ भी दिखाई दिए है। हालांकि ये कुछ ही वन क्षेत्रों में है जिनमें अभी किए गए आकलन में सुजानगढ में 8 और तारानगर में 7 सियार, गीदड़ दिखाई दिए इसलिए जिले में इनकी कुल संख्या 15 गिनती में आई है। जंगली बिल्ली जिलेभर में दिखाई दी है तो मरु बिल्ली सुजानगढ़ में 45, सरदारशहर में 43 और एक तारानगर में नजर आई है। चालाक कही जानेवाली जंगली लोमड़ी का परिवार फल फूल रहा है। रतनगढ में 41, राजगढ़ में 43, सुजानगढ़ में 64, चूरू में 61, और सरदारशहर में 43 लोमडि़यां रह रही हैं।