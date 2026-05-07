Irrigation Innovation : अब सूरज उगते ही चलने लगे खेत, सौर ऊर्जा बनी किसानों की ताकत 

बदला समय, बदली खेती की नजीर

गांव ढाणी खुडानी निवासी किसान प्रेम कुमार ने नवंबर 2025 में अपनी 2.70 हेक्टेयर असिंचित भूमि पर सोलर संयंत्र स्थापित किया और स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई शुरू की। अब उन्हें खरीफ सीजन में करीब 75 हजार रुपए और रबी में 1.85 लाख रुपए तक आय हो रही है। पहले वे वर्षा आधारित खेती करते थे, जिसमें खरीफ से 50-60 हजार रुपए और रबी में औसतन 15 हजार रुपए की आय ही हो पाती थी। वर्तमान में वे सालाना करीब 2 लाख रुपए तक मुनाफा कमा रहे हैं।