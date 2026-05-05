Weather News : आंधी-ओलों का अटैक: मरुधरा में बिजली पोल उखड़े, जनजीवन प्रभावित

चूरू. ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का अंचल में रविवार रात को तीखा असर रहा और सोमवार शाम फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। दिन में एकबारगी मौसम साफ हुआ लेकिन शाम को फिर बादल बरसे और ओले गिरे। इससे पहले रात को चूरू में तुफानी हवाओं के साथ तेज रफ्तार के साथ बारिश के बीच ओळे गिरे। तेज हवाओं के कारण शहर में जगह जगह लगे होर्डिंग पतंग की तरह उड़ गए, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के पोल गिर गए। जिले के साहवा से लेकर तेहनदेसर तक का इलाका अंधड़ की जद में रहा। चूरू में रविवार सुबह 8.30 बजे तक 18 मिमी. बारिश दर्ज की गई और सोमवार शाम रफ्तार के साथ आई बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया।