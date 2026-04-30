तणी में दौड़ा मौत का करंट : रूपेली में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, मां जिंदगी से जंग में घायल

सुजानगढ़. बीदासर-सुजानगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित गांव रूपेली के एक घर में सुबह बिजली के करंट की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई जिसे सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह 6 बजे के करीब स्नान करने के बाद पोकर राम (65) पुत्र मगाराम जाट घर में लोहे के तार की तणी पर प्रतिदिन की तहरकपड़े सुखाने के लिए टांग रहे थे कि इसी दौरान तणी में आएं करंट की चपेट में वे आ गए। पिता को करंट लगने पर उन्हें बचाने के लिए उनका पुत्र पंकज (22) दौड़ा। उसने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया लेकिन वह स्वयं करंट की चपेट में आ गया। तभी पोकर राम की पत्नी चुन्नीदेवी आई लेकिन वह करंट के झटके से गिरकर घायल हो गई।