खाकी में क्रिएटिविटी : समाज को नई दिशा देती कालिका पेट्रोलिंग टीम की कांता सोनगरा

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के माध्यम से आरती और उनकी टीम ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर यह यूनिट समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना रही है।कांता सोनगरा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। वे उन सभी के लिए प्रेरणा हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का हौसला रखते हैं। कांता न सिर्फ वर्दी में कर्तव्य निभा रही हैं, बल्कि अपने विचारों और कार्यों से समाज में नई चेतना जगा रही हैं-यह साबित करते हुए कि असली ताकत पद में नहीं, बल्कि सोच और कर्म में होती है।