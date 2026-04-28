चूरू में महिला सुरक्षा को नई रफ्तार : 1090 हेल्पलाइन को मिला ‘पावर व्हीकल’, हर कॉल पर अब फौरन एक्शन

चूरू. जिले में महिला सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने बड़ा और प्रभावी कदम उठाया है। जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने 1090 हेल्पलाइन (1090 Helpline) और महिला सुरक्षा सेवाओं को सशक्त करने के लिए विशेष रूप से एक नया वाहन आवंटित किया है, जिससे अब शिकायतों पर और तेज़ व असरदार कार्रवाई संभव हो सकेगी। इस मौके पर एसपी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया कि महिला सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 1090 हेल्पलाइन महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक भरोसेमंद सहारा है, जहां हर शिकायत को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लिया जाएगा।