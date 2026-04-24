Churu News : बूंद-बूंद को तरसता चूरू का यह ऐतिहासिक पार्क, हरियाली हो रही खत्म

चूरू. शहर का सबसे पुराने इंद्रमणी पार्क के वर्तमान में दयनीय हालात बन रहे हैं। एक ओर यहां लगाए गए पौधों को पानी नहीं मिल रहा है तो दूसरी ओर लचर हुए सफाई व्यवस्था के कारण जगह जगह कुड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय धर्म स्तूप के निकट शहर की शोभा इंद्रमणी पार्क (Indramani Park) कभी हरियाली से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब इसकी रंगत रुखेपन जैसी बन रही है। हालांकि महंदी, करंज, कनैर आदि के पौधे लगे हैं, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण सूखते नजर आ रहे हैं। फुलवारी तो यहां नाम मात्र की भी नहीं है, लेकिन बड़े पौधे खड़े हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं।