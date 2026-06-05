Churu News : नौलखा बाग में हरियाली की नई इबारत, ददरेवा में ग्रामीणों ने थामा संरक्षण का बीड़ा

कुरैशी ने बताया कि नौलखा बाग को पुनः हरियाली से आच्छादित करने की योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी और इसका शुभारंभ मेला मैदान से किया गया था। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यही पौधे वृक्ष बनकर मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को छाया प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मेला मैदान में श्रद्धालुओं और यात्रियों को ठहरने के दौरान पर्याप्त छाया नहीं मिलती, जिससे उन्हें धूप और बारिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभियान की शुरुआत मेला क्षेत्र से की गई, ताकि भविष्य में यात्रियों को प्राकृतिक छाया और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।