12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : चाड़वास के अशोक ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ तक बनाई पहचान

अशोक इससे पहले भी कई टीवी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में टीवीएफ की वेब सीरीज ‘द पिरामिड स्कीम’ शामिल है, जिसमें उन्होंने एक न्यूज एंकर की भूमिका निभाई है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jun 12, 2026

Actor Ashok Prajapat

Tarak Mehta Ka Ulta Chashma : चूरू. जिले के चाड़वास गांव के अशोक प्रजापत ने अपने संघर्ष, मेहनत और अभिनय प्रतिभा के दम पर मुंबई की फिल्म एवं टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में वे देश के लोकप्रिय कॉमेडी धारावाहिक ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अभिनय करते नजर आए। उनका एपिसोड 7 जून को प्रसारित हुआ, जिसे दर्शकों ने सराहा।

श्रीचंद प्रजापत के पुत्र अशोक वर्ष 2016 में अपने सपनों को साकार करने के उद्देश्य से चाड़वास से मुंबई पहुंचे थे। शुरुआती दौर में उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य शुरू किया और वर्तमान में भी एक सफल व्यवसायी के रूप में इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभिनय के प्रति उनका जुनून लगातार बरकरार रहा। इसी लगन के चलते उन्होंने थिएटर और अभिनय प्रशिक्षण से जुड़कर अपने हुनर को निखारना जारी रखा।

लगातार प्रयासों और वर्षों के संघर्ष के बाद उन्हें देश के चर्चित टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अभिनय का अवसर मिला। भले ही उनकी भूमिका छोटी रही हो, लेकिन चूरू जिले के एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में जगह बनाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है।

अशोक इससे पहले भी कई टीवी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में टीवीएफ की वेब सीरीज ‘द पिरामिड स्कीम’ शामिल है, जिसमें उन्होंने एक न्यूज एंकर की भूमिका निभाई है। यह वेब सीरीज 5 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है।

फूलन देवी के जीवन पर बनी फिल्म में किया काम
इसके अलावा अशोक ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्देशक रिची मेहता (Film Director Richi Mehta) के साथ भी एक फिल्म में काम किया है। यह फिल्म चंबल की चर्चित फूलन देवी (Phoolan Devi) के जीवन पर आधारित बताई जा रही है, जिसके आगामी समय में रिलीज होने की संभावना है। अशोक की उपलब्धियों से परिवार, मित्रों और क्षेत्रवासियों को गर्व है। उनकी सफलता ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। अशोक प्रजापत (Actor Ashok Prajapat) का सफर यह साबित करता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और सपनों को साकार करने का जज्बा हो, तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी मायानगरी मुंबई में पहचान बनाई जा सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 06:09 pm

Published on:

12 Jun 2026 05:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : चाड़वास के अशोक ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ तक बनाई पहचान

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Crime: जमीन से निकले लाखों रुपए के गहने, रिमांड में शातिर चोर ने उगला राज, 2 घरों में की थी चोरी

Churu Crime News
चूरू

Churu Crime: हनीट्रैप में फंसाकर किया ब्लैकमेल, युवक से मांगे तीन लाख रुपए, मुख्य आरोपी महिला गिरफ्तार

Honey Trap Case
चूरू

Churu Weather News : अंचल में बरस्या बादळ, खेतां मायं चाल्या हळ… खेतों की ओर बढ़े किसान

Farmers return to field
चूरू

Churu News : नौलखा बाग में हरियाली की नई इबारत, ददरेवा में ग्रामीणों ने थामा संरक्षण का बीड़ा

Dadrewa Village
चूरू

थैलासर : जिस गांव ने दी ‘बॉर्डर’ को कहानी, वहीं दरगाह पर सजती है कौमी एकता की मिसाल

mama-bhanja ki dargah
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.