Churu : चाड़वास के अशोक ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ तक बनाई पहचान

फूलन देवी के जीवन पर बनी फिल्म में किया काम

इसके अलावा अशोक ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्देशक रिची मेहता (Film Director Richi Mehta) के साथ भी एक फिल्म में काम किया है। यह फिल्म चंबल की चर्चित फूलन देवी (Phoolan Devi) के जीवन पर आधारित बताई जा रही है, जिसके आगामी समय में रिलीज होने की संभावना है। अशोक की उपलब्धियों से परिवार, मित्रों और क्षेत्रवासियों को गर्व है। उनकी सफलता ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। अशोक प्रजापत (Actor Ashok Prajapat) का सफर यह साबित करता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और सपनों को साकार करने का जज्बा हो, तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी मायानगरी मुंबई में पहचान बनाई जा सकती है।