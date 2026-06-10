Churu Crime: जमीन से निकले लाखों रुपए के गहने, रिमांड में शातिर चोर ने उगला राज, 2 घरों में की थी चोरी

चूरू। सादुलपुर के निकटवर्ती आदर्श सैनिक गांव में एक ही रात दो मकानों में करीब 50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी का अधिकांश माल बरामद कर लिया है। आरोपी ने वारदात के बाद गांव की रोही में जमीन खोदकर जेवरात दबा दिए थे। पुलिस ने पांच दिन के रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर गहने बरामद कर लिए। गुरुवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।