Churu Crime: हनीट्रैप में फंसाकर किया ब्लैकमेल, युवक से मांगे तीन लाख रुपए, मुख्य आरोपी महिला गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद ने बताया कि एक परिवादी ने पुलिस थाना बीदासर में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक महिला ने उसे प्रेम संबंधों के बहाने अपने जाल में फंसाया और बाद में विभिन्न तरीकों से दबाव बनाकर तीन लाख रुपए की मांग की। परिवादी ने खुद को ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बीदासर में 25 मई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।