Weather News : तपते चूरू पर मेहरबान हुए बादल, लू के बीच राहत की फुहार

चूरू. वैशाख के उतरार्द्ध में जहां एक ओर दिनभर तेज धूप और लू ने लोगों को झुलसा दिया, वहीं शाम ढलते ही मौसम ने करवट लेकर राहत की फुहारें बिखेर दीं। सोमवार शाम करीब सवा 6 बजे शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी ने तपती धरती और गर्म हवाओं से परेशान आमजन को कुछ सुकून दिया। दिन में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह थोड़ी राहत भरी रही, लेकिन सूरज चढ़ते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए। दोपहर की चिलचिलाती धूप और उष्ण लहर के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर रहे।