Churu Accident: घोड़ी पर दूल्हा, डीजे पर नाचते बाराती…तभी आई हादसे की खबर, बदल गया माहौल, अब तक चार लोगों की मौत

दुल्हन हिमांशी की मां सुनीता भार्गव ने भावुक होते हुए बताया कि पिलानी के एक गेस्ट हाउस में गुरुवार रात ‘कोरथ’ की रस्म पूरी हो चुकी थी और परिवार के लोग घर की ओर बढ़ रहे थे। दूल्हा ढुकाव के लिए घोड़ी पर सवार था, डीजे पर बाराती नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान हादसे की सूचना मिली, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने बताया कि इस एक दिन के लिए महीनों से तैयारियां चल रही थीं, लेकिन हादसे की खबर मिलते ही सब कुछ बदल गया।