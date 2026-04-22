22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

स्टे ऑर्डर की जमीन पर पेट्रोल पंप निर्माण! कोर्ट आदेश धरे रह गए, प्रशासन खामोश

परिवार के वारिसों ने आरोप लगाया कि स्वर्गीय बच्चन सिंह की पैतृक और खातेदारी भूमि का पहले आपसी बंटवारा हो चुका था और राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग हिस्सेदारी दर्ज थी। इसके बावजूद 1 अगस्त 2023 को तहसीलदार चूरू के समक्ष नया विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें विशाल सिंह के कथित रूप से फर्जी और कूटरचित हस्ताक्षर किए गए।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Apr 22, 2026

चूरू। जिले में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कृषि भूमि पर कथित रूप से पेट्रोल पंप निर्माण जारी रहने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम सिरसला की रोई स्थित एनएच-52 से जुड़ी भूमि का है, जहां परिजन और खातेदार पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवादित जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। वादियों का कहना है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी, चूरू ने 16 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। आदेश में खसरा संख्या 1016/661/0.5015 हेक्टेयर भूमि के मौके और रिकॉर्ड की स्थिति अगली पेशी तक यथावत रखने को कहा गया था। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहा।

फर्जी दस्तावेजों से नामांतरण कराने का आरोप
परिवार के वारिसों ने आरोप लगाया कि स्वर्गीय बच्चन सिंह की पैतृक और खातेदारी भूमि का पहले आपसी बंटवारा हो चुका था और राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग हिस्सेदारी दर्ज थी। इसके बावजूद 1 अगस्त 2023 को तहसीलदार चूरू के समक्ष नया विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें विशाल सिंह के कथित रूप से फर्जी और कूटरचित हस्ताक्षर किए गए। आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया और राजस्व अभिलेखों में अमलदराज कर दिया गया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला न्यायालय में पहुंचा।

पुलिस पर संरक्षण देने के आरोप

परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोषियों को संरक्षण दे रही है तथा निर्माण कार्य रुकवाने के बजाय कार्रवाई से बच रही है। इससे न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है।

अब उठ रहे सवाल
मामले में करवाई नहीं होने को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं।
जब यथास्थिति आदेश लागू है तो निर्माण कैसे जारी रहा? मौके पर प्रशासनिक निगरानी क्यों नहीं हुई?क्या न्यायालय आदेश की अवमानना का मामला बनेगा?राजस्व रिकॉर्ड में हुए नामांतरण की जांच होगी या नहीं?

बीमारी से परेशान व्यक्ति ने की आत्महत्या
कातर. पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव ऊंटालड़ में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी मघाराम ने अपने खेत में खेजड़ी के पेड़ से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मृतक के पुत्र राकेश ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक लंबे समय से टीबी की बीमारी से ग्रसित था और इसी कारण वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक लंबे समय से टीबी की बीमारी से ग्रसित था और इसी कारण वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 08:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / स्टे ऑर्डर की जमीन पर पेट्रोल पंप निर्माण! कोर्ट आदेश धरे रह गए, प्रशासन खामोश

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : रिफाइनरी अग्निकांड के बाद फूटा सीएम भजनलाल का गुस्सा, सार्वजनिक सभा में दिया पहला बड़ा बयान

CM Bhajan Lal Sharma
चूरू

Rajasthan: जब पुलिसकर्मियों ने पहना काला बुर्का, किडनैपर्स भी खा गए चकमा, 1.5 करोड़ फिरौती कांड का खुलासा

चूरू

अहम की जंग में पिसे यात्री : बस स्टैंड बना ‘तंदूर’, बिजली गुल और पंखे बंद से हाल बेहाल

खास खबर

Churu : एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई : पुलिस के शिकंजे में आए हेरोइन-ट्रॉमाडोल तस्कर

Rajasthan Police
चूरू

Railways News : अब सफर होगा फास्ट और स्मूद, चूरू–रतनगढ़ ट्रैक पर 110 की रफ्तार

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.