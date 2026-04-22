स्टे ऑर्डर की जमीन पर पेट्रोल पंप निर्माण! कोर्ट आदेश धरे रह गए, प्रशासन खामोश

चूरू। जिले में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कृषि भूमि पर कथित रूप से पेट्रोल पंप निर्माण जारी रहने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम सिरसला की रोई स्थित एनएच-52 से जुड़ी भूमि का है, जहां परिजन और खातेदार पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवादित जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। वादियों का कहना है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी, चूरू ने 16 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। आदेश में खसरा संख्या 1016/661/0.5015 हेक्टेयर भूमि के मौके और रिकॉर्ड की स्थिति अगली पेशी तक यथावत रखने को कहा गया था। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहा।