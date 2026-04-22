Rajasthan Politics : रिफाइनरी अग्निकांड के बाद फूटा सीएम भजनलाल का गुस्सा, सार्वजनिक सभा में दिया पहला बड़ा बयान

पचपदरा रिफाइनरी में हुई हालिया घटना के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भड़कते हुए सीएम भजनलाल ने कहा, "हमारी रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन आग की वजह से कार्यक्रम टल गया। कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है।"



सीएम ने याद दिलाया कि कैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सालों तक इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। उन्होंने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की सुध लेकर इसे नई जान दी।