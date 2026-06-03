थैलासर : जिस गांव ने दी ‘बॉर्डर’ को कहानी, वहीं दरगाह पर सजती है कौमी एकता की मिसाल

तीन हिस्सों में बसा हुआ था गांव

कर्नल जयसिंह की पुस्तक ‘बैटल ऑफ लोंगेवाला’ (Battle OF Laungewala) पर आधारित होकर वर्ष 1997 में चर्चित फिल्म ‘बॉर्डर’ (Film Boder) बनी, जिसने देशभर में वीरता की उस गाथा को अमर कर दिया। यही वजह है कि थैलासर (Village Thailasar) का नाम आज भी उस ऐतिहासिक अध्याय से जुड़ा हुआ माना जाता है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि करीब 350 वर्ष पहले यह गांव तीन हिस्सों में बसा हुआ था। गांव का नाम भी अपने इतिहास को समेटे हुए है। स्थानीय मान्यता के अनुसार उजड़े हुए स्थान को ‘थेह’ कहा जाता है और यहां से ऊंटों के बड़े-बड़े लश्कर गुजरते थे। इसी कारण ‘थेह’ और ‘लश्कर’ शब्दों के मेल से कालांतर में नाम थैलासर प्रचलित हो गया।