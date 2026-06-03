Churu : बैंक से लौटते वक्त काल बनकर आई तेज रफ्तार गाड़ी, मां-बेटे की मौत, गांव में पसरा मातम

भानीपुरा पुलिस के अनुसार मृतक के बड़े भाई मोहनराम मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका छोटा भाई रामस्वरूप (28) पुत्र सोहनराम मेघवाल अपनी मां इमरती देवी (55) के साथ शिमला गांव स्थित बैंक में किसी कार्य से गया था। दोपहर बाद दोनों बाइक पर सवार होकर अपने गांव बोघेरा लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों दूर जाकर सड़क पर गिर पड़े।