Churu Accident: पत्नी की आंखों के सामने हुई पति की दर्दनाक मौत, बालाजी के दर्शन की आखिरी ख्वाहिश रह गई अधूरी

Accident News: चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से करीब 12 किलोमीटर दूर डूंगर बालाजी पहाड़ी पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। दर्शन के लिए जा रहे एक बुजुर्ग दंपति की कार चढ़ाई के दौरान अचानक अनियंत्रित हो गई और दीवार व पत्थरों से टकराकर नीचे लुड़कते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी के सामने ही पति की मौत हो गई, जिससे वह गहरे सदमे में है। हादसे के बाद पति की बालाजी के दर्शन करने की आखिरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई।