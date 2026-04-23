23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Accident: डंपर के नीचे कुचला युवक, मौके पर दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Jodhpur Road Accident: जोधपुर में सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जब तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 23, 2026

Jodhpur road accident, Rajasthan accident news, dumper bike collision, youth death Jodhpur, Luni police case, Rajasthan road crash, fatal accident India, bike accident Rajasthan, road safety issue, Jodhpur breaking news, accident victim family, highway accident Rajasthan, traffic negligence case, Rajasthan local news, tragic accident story

हादसे के बाद लोगों की भीड़। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। लूणी थाना क्षेत्र के मोगड़ा-सरेचा रोड पर गुरुवार को हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक का सिर टायर के नीचे आने से बुरी तरह कुचल गया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

यह वीडियो भी देखें

बाइक को मारी थी टक्कर

थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि सरेचा निवासी कैलाश पटेल पुत्र सांवलराम पटेल हाल ही में कर्नाटक से घर लौटा था। गुरुवार को वह अपने भाई के साथ मोगड़ा स्थित रिश्तेदार के यहां से लौट रहा था। दोनों अलग-अलग बाइक पर सवार थे। सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे सरेचा के पास सामने से आ रहे डंपर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए कैलाश की बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां माहौल गमगीन हो गया। मृतक अपने पीछे छह माह की बेटी और एक साल के बेटे को छोड़ गया है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश

हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर और ट्रैक्टर-टैंकर खड़े कर रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे शव नहीं उठाने देंगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

डंपर चालक गिरफ्तार

एसीपी आनंदसिंह राजपुरोहित सहित पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की और लोगों को शांत करने का प्रयास किया। बाद में कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर मामला शांत हुआ। एसएचओ सुरेश चौधरी ने बताया कि डंपर चालक को गिरफ्तार कर डंपर को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ खजवाना गांव में रूण मार्ग पर गुरुवार को स्कूटी सवार मेड़ता के सर्राफा व्यापारी को एक लोडिंग जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल हुए व्यापारी ने मूंडवा चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Murder: तलवार से बुजुर्ग की निर्मम हत्या, गर्दन से अलग हो गया सिर, गांव में मची सनसनी
जोधपुर
Jodhpur murder case, Nathdau village crime, Rajasthan brutal killing, old rivalry murder Rajasthan, sword attack case Jodhpur, Chamu police station case, Rajasthan village crime news, revenge killing Rajasthan, Rajpurohit community news, Jodhpur crime update, brutal beheading case India, rural crime Rajasthan, police investigation Jodhpur, shocking murder Rajasthan, Rajasthan breaking news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 10:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Accident: डंपर के नीचे कुचला युवक, मौके पर दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Blackout: अलर्ट मोड पर फलोदी, बजेगा सायरन, फिर होगा ब्लैकआउट, कलक्टर की जनता से बड़ी अपील

Blackout, Blackout in Phalodi, Phalodi mock drill, Rajasthan emergency drill, disaster management Rajasthan, civil defense drill India, blackout drill Rajasthan, public safety advisory, Rajasthan administration news, emergency preparedness India, siren alert drill, disaster response training, Rajasthan local news, public awareness drill, safety drill guidelines, Rajasthan governance update, Phalodi news
जोधपुर

Health Alert: मासूम सा दिखने वाला कबूतर आपको पहुंचा रहा अस्पताल, हवा में घोल रहा धीमा ‘जहर’, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

pigeon health risk, pigeon disease danger, bird droppings health hazard, lung infection pigeons, histoplasmosis risk, cryptococcosis infection, urban pigeon problem, air pollution birds, respiratory disease cause, pigeon dust danger, city health alert, bird related diseases, environmental health risk, Rajasthan health news, urban wildlife issue
जोधपुर

Jodhpur Fuel Crisis: HPCL के कई पंपों पर खत्म हो गया पेट्रोल-डीजल, आपूर्ति का चक्र बिगड़ा, जनता परेशान

Jodhpur fuel crisis, HPCL petrol pump shortage, petrol diesel shortage India, fuel crisis Rajasthan, जोधपुर पेट्रोल संकट, HPCL पंप समस्या, पेट्रोल डीजल की कमी, ईंधन संकट राजस्थान, पेट्रोल पंप ड्राई खबर, Fuel Crisis
जोधपुर

Rajasthan Highway: जोधपुर-जयपुर हाईवे को मिलेगी नई रफ्तार, मारवाड़ में खुलेंगे रोजगार के रास्ते, 800 KM कॉरिडोर होगा अपडेट

Rajasthan Highway Latest News, Rajasthan Highway Update News, Rajasthan Highway Today News, Jodhpur development, Western Rajasthan highways, World Bank project Rajasthan, 225 million dollar project, Rajasthan road infrastructure, Jodhpur Jaipur highway, Marwar connectivity, highway upgrade Rajasthan, road safety Rajasthan, public private partnership India, logistics Rajasthan, tourism Jodhpur, heritage development Jodhpur, World Bank India projects, infrastructure growth Rajasthan
जोधपुर

Rajasthan Murder: तलवार से बुजुर्ग की निर्मम हत्या, गर्दन से अलग हो गया सिर, गांव में मची सनसनी

Jodhpur murder case, Nathdau village crime, Rajasthan brutal killing, old rivalry murder Rajasthan, sword attack case Jodhpur, Chamu police station case, Rajasthan village crime news, revenge killing Rajasthan, Rajpurohit community news, Jodhpur crime update, brutal beheading case India, rural crime Rajasthan, police investigation Jodhpur, shocking murder Rajasthan, Rajasthan breaking news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.