Jodhpur Accident: डंपर के नीचे कुचला युवक, मौके पर दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

एसीपी आनंदसिंह राजपुरोहित सहित पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की और लोगों को शांत करने का प्रयास किया। बाद में कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर मामला शांत हुआ। एसएचओ सुरेश चौधरी ने बताया कि डंपर चालक को गिरफ्तार कर डंपर को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ खजवाना गांव में रूण मार्ग पर गुरुवार को स्कूटी सवार मेड़ता के सर्राफा व्यापारी को एक लोडिंग जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल हुए व्यापारी ने मूंडवा चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।