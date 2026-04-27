काम की खबर : घायल की मदद करो और पाओ 25 हज़ार का नकद इनाम, क्या जानते हैं ये ‘सरकारी योजना’?

राजस्थान में 'मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना' को केंद्र की 'गुड सेमेरिटन' (Good Samaritan) योजना के साथ इंटीग्रेट (एकीकृत) कर दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने अपनी योजना के तहत राशि को बढ़ा दिया है ताकि वह केंद्र की योजना के समकक्ष या उससे बेहतर रहे।



जब आप राजस्थान में किसी घायल की मदद करते हैं, तो राज्य का चिकित्सा विभाग (CMHO कार्यालय) ही आपके आवेदन को प्रोसेस करता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको राज्य की योजना के तहत लाभ मिले।