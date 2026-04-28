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यात्रीगण कृपया ध्यान दें : अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 2 ट्रेनें रद्द, 4 बदले हुए रास्ते से चलेंगी

उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर मंडल के अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य शुरू किया है। जिसकी वजह से कई ट्रेनें बदले हुए रास्ते से चलेंगी। यात्रा से पहले ट्रेन का परिवर्तित रास्ता देखें।

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चूरू

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Kamal Mishra

Apr 28, 2026

Churu junction

चूरू जंक्शन पर खड़ी ट्रेन (फोटो-पत्रिका)

चूरू। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर मंडल के अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य शुरू किया है, जिसके चलते क्षेत्र में रेल यातायात अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा। यह कार्य फालना और बिरोलिया स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज संख्या 658 पर आरसीसी बॉक्स डालने से संबंधित है। इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।

इस तकनीकी कार्य का असर सादुलपुर और चूरू मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। खासतौर पर लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेन अमरापुर अरावली एक्सप्रेस के यात्रियों को अपने सफर में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बदलाव की अग्रिम जानकारी जारी की है, ताकि लोग अपनी यात्रा की योजना समय रहते समायोजित कर सकें।

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

  • जोधपुर से साबरमती जाने वाली ट्रेन संख्या 14821 को 30 अप्रैल और 1 मई को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रखा जाएगा।
  • साबरमती से जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 14822 भी 1 और 2 मई को अपने शुरुआती स्टेशन से संचालित नहीं होगी।

इन 4 ट्रेनों का बदलेगा मार्ग

  • श्रीगंगानगर से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली ट्रेन संख्या 14701, जो 30 अप्रैल को रवाना होगी, अपने निर्धारित रूट के बजाय अजमेर, चित्तौड़गढ़, रतलाम और वडोदरा होकर संचालित की जाएगी। इस दौरान यह ट्रेन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच और मंदसौर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव करेगी।
  • हनुमानगढ़ से दादर जाने वाली ट्रेन संख्या 14707, 1 मई को परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। यह ट्रेन लूनी, भीलडी और महेसाना होकर गुजरेगी तथा रास्ते में समदड़ी, जालोर, मारवाड़ भीनमाल, भीलडी और पाटन स्टेशनों पर रुकेगी।
  • हडपसर से जोधपुर के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 20496, 30 अप्रैल को अपने तय रूट के बजाय महेसाना, भीलडी और लूनी के रास्ते संचालित होगी। इस दौरान पाटन, भीलडी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर और समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा।
  • साबरमती से जम्मूतवी जाने वाली ट्रेन संख्या 19223, 1 मई को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन भी महेसाना, भीलडी और लूनी होकर गुजरेगी तथा पाटन, भीलडी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर और समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।

यात्रियों के लिए सलाह

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे द्वारा लिए गए ब्लॉक के कारण 30 अप्रैल से 2 मई के बीच ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यह कार्य भविष्य में रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

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Updated on:

28 Apr 2026 07:00 pm

Published on:

28 Apr 2026 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / यात्रीगण कृपया ध्यान दें : अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 2 ट्रेनें रद्द, 4 बदले हुए रास्ते से चलेंगी

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