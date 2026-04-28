यात्रीगण कृपया ध्यान दें : अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 2 ट्रेनें रद्द, 4 बदले हुए रास्ते से चलेंगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे द्वारा लिए गए ब्लॉक के कारण 30 अप्रैल से 2 मई के बीच ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यह कार्य भविष्य में रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।