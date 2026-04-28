यात्रीगण कृपया ध्यान दें : अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर निर्माण कार्य के चलते 2 ट्रेनें रद्द, 4 बदले हुए रास्ते से चलेंगी

चूरू जंक्शन पर खड़ी ट्रेन (फोटो-पत्रिका)
चूरू। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर मंडल के अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य शुरू किया है, जिसके चलते क्षेत्र में रेल यातायात अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा। यह कार्य फालना और बिरोलिया स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज संख्या 658 पर आरसीसी बॉक्स डालने से संबंधित है। इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।
इस तकनीकी कार्य का असर सादुलपुर और चूरू मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। खासतौर पर लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेन अमरापुर अरावली एक्सप्रेस के यात्रियों को अपने सफर में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बदलाव की अग्रिम जानकारी जारी की है, ताकि लोग अपनी यात्रा की योजना समय रहते समायोजित कर सकें।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे द्वारा लिए गए ब्लॉक के कारण 30 अप्रैल से 2 मई के बीच ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यह कार्य भविष्य में रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
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