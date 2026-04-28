खुशखबरी : डबल ट्रैक पर दौड़ी रफ्तार, 121 किमी/घंटा स्पीड ट्रायल सफल, सादुलपुर रेलखंड को मिली मंजूरी

निरीक्षण के बाद सादुलपुर से दूधवा खारा के बीच विशेष यान से स्पीड ट्रायल किया गया। इस परीक्षण के दौरान ट्रेन ने 121 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार हासिल की, जो इस रेलखंड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। सफल स्पीड ट्रायल के बाद इस मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। इससे रेल संचालन में गति और दक्षता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।