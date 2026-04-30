‘म्यूल हंटर’ का वार : चूरू में साइबर ठगी गिरोह बेनकाब, लाखों का खेल उजागर, बैंक खातों के जरिए घुमाई जा रही थी रकम

कई आरोपी चिन्हित, नेटवर्क बड़ा

पुलिस ने मामले में शोयब पुत्र असलम निवासी वार्ड नं. 9 तैलियों का कुआ चूरू, इरफान पुत्र इस्लाम खान निवासी जसरासर थाना रतननगर चूरू, मोहम्मद जुबैर पुत्र बाबू खान निवासी टांई थाना बिसाऊ झुंझुनूं, जाहिद पुत्र आदिल भाटी निवासी वार्ड नं. 08 चूरू, मुकेश कुमार पुत्र डूंगरमल निवासी वार्ड नं. 6 चूरू, अहसान खान पुत्र इंतजार खान निवासी शेखसरियाकुआ के पास चूरू, फरीद अली पुत्र मोहम्मद हमीद निवासी अगुणा मोहल्ला चूरू, इंतजार पुत्र लियाकत निवासी महनसर थाना बिसाऊ झुंझुनूं, शकील पुत्र रफीक हसन निवासी पीर की गली वार्ड नं. 5 चूरू तथा इमरान पुत्र इमामुदीन निवासी वार्ड नं. 31 अगूणा मोहल्ला चूरू को आरोपी के रूप में चिन्हित किया है।