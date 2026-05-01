Churu Crime : चूरू की इस तहसील में दुकान में चल रहा था अवैध फ्यूल डिपो, 156 लीटर पेट्रोल-डीजल जब्त



सादुलपुर. शहर में नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम पेट्रोल-डीजल बेचने का खतरनाक खेल सामने आया है, जिसने आमजन की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। घनी आबादी वाले इलाकों में अवैध रूप से ईंधन का भंडारण और बिक्री आगजनी जैसी बड़ी घटना को न्योता दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटील के निर्देशन में पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई की शुरुआत गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे ‘राजू की ढाणी’ स्थित पेट्रोल पंप से मिली शिकायत के आधार पर हुई।