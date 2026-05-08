Churu : रेतीली जमीन पर ‘ब्लू गोल्ड’ की दस्तक, झींगा पालन को मिली रफ्तार

इस विकास दर को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2025 में भारत सरकार की ओर से मत्स्य पालन विभाग (Fisheries Department) ने चूरू जिले (Churu District) को "सेलाइन वाटर एक्वाकल्वर कलस्टर" (Saline Water Aquacultivator Cluster) घोषित किया गया है। हालांकि राज्य में खारा पानी में झींगा पालन (Shrimp Farming) को लेकर कोई दिशा-निर्देश अथवा कार्यों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं होने के कारण निजी क्षेत्र में स्थापित झींगा कार्यों का वास्तविक डेटा उपलब्ध नही है जिस पर निदेशालय मत्स्य विभाग, राजस्थान की ओर से इस दिशा में पहल कर हाल ही में राज्य में स्थित खारा पानी झींगा पालन फार्मों के पंजीकरण एवं इनके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 2026 जारी की गई है।