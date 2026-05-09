मरुधरा का स्वाद फीका: मौसम की मार से खेजड़ी सूनी, सांगरी का पड़ा टोटा

किसान हुए निराश

खेतों में जो बिना छंगी हुई जांटीखेतीहरों ने सांगरी के लिए छोड़ी थी उनमें फूल आने के बाद भी सांगरी नहीं बन पाने पर किसानों को निराशा हाथ लगी। खेतों या फिर किसी ओट या गाहे बगाहे खड़ीखेजड़ी में कुछेक के सांगरी फल लगा भी लेकिन अभी बुध पूर्णिमा पर फिर बने बरसाती मौसम ने रही सही कसर पूरी कर दी। खेत खेजड़ी तोरई अभियान के संयोजक रामेश्वर प्रजापति ने बताया कि अक्षय तृतीय से अच्छी गर्मी पड़ने पर खेजड़ी की मिंजर फल सांगरी में परिवर्तित हो जाया करती है। बरसाती मौसम, बिजली कड़कने और तेज हवाए चलने से खजेड़ी की तासीर बदल जाती है जिससे फूल सांगरी के रूप में विकसित नहीं हो पाते और उसकी जगह गळेण्डिया बन जाते हैँ। इस बार मौसम कुछ इस तरह का रहा कि खेजड़ी पर सांगरी नहीं लगी।