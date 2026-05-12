Churu : सफाई पर ‘मॉक ड्रिल’ कब? पार्किंग में तब्दील हुआ भरतिया अस्पताल

पार्क में सूखती दूब, मुरझाते पौधे

अस्पताल परिसर में पार्क बना हुआ है, पूर्व राज्यसभा सदस्य के संसदीय निधि कोष से बने पार्क का बाद में विस्तार भी हुआ, दूब के लॉन के साथ पौधे भी लगाए गए, लेकिन सारसंभाल के अभाव में पार्क अब सूखा परिसर बनता जा रहा है। यहां लगी बैंचे टूट चुकी है, रोगी और लोग पार्क में छाया की तलाश करते हैँ। पार्क की दशा देकर यहां बैठी महिला सावत्री तंज कसते हुए कहती है कि यो बाग है कै, इस्यो हौवे बाग राम म्हानै तो ठा ही कौनी हो, तभी दूसरी महिला रामादेवी कहती है कि चुप रै भैण.. ओ शहर है ज्यादा बोलणों ठीक कोनी, म्हारी फोटू मत ले भाया और कोई आफत आ ज्यागी: यह किसी एक की नहीं जिससे भी बात करों वह दो शब्दों में कहता है, आप ही देखलों न इसमें पूछने की क्या जरूरत है।