Weather News : रेगिस्तान में राहत की फुहार, चूरू में झमाझम बारिश

दिन में झुलसाती धूप, रात में उमस ने छीना सुकून

सुजानगढ़.मरुधरा में इन दिनों मौसम का मिजाज बेहद कठोर बना हुआ है। दिन में सूरज का तीखा प्रकोप और रात में उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मंगलवार को पूरा दिन भीषण गर्मी की चपेट में रहा, जहां तेज धूप और गर्म हवाओं ने आमजन को बेहाल कर दिया। सुबह से ही सूरज की तपिश तेज होने लगी, जिससे दिन चढ़ते ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोपहर के समय हालात इतने खराब रहे कि मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, गांधी चौक और घंटाघर क्षेत्र में आवाजाही काफी कम हो गई। लोग जरूरी काम निपटाकर जल्दी घरों की ओर लौटते नजर आए।