राजस्थान के इस कॉलेज में शुरू हुए नए कोर्स, प्रतिमाह ₹12300 का स्टाइपेंड और ग्रेजुएशन के साथ मिलेंगे रोजगार के अवसर

Good News: राजस्थान में चूरू अंचल के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी ये है कि अब वे जिले के सबसे बड़े राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जिसके लिए राज्य सरकार एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की पहल पर प्रदेश के चुनिंदा महाविद्यालयों में रोजगारपरक कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। जिसके क्रम में यहां विभिन्न कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य के चुनिंदा महाविद्यालयों में शुरू किए जा रहे कोर्सेज के क्रम मेंं किए गए प्रयासों के अनुसार चूरू के लोहिया कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं जिससे वे अब स्नातक डिग्री के साथ ही कौशल आधारित प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।