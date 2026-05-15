Water Project: हरियाणा से राजस्थान में भूमिगत पाइपलाइन से होगी 577 MCM पानी की सप्लाई, इन जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

Rajasthan News: मरुस्थलीय जिले और शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए यमुना जल समझौते के तहत परियोजना के क्रियान्वयन पर हुए मंथन से चूरू, झुंझुनूं और सीकर में यमुना के पानी के लिए सकारात्मक कदम बढ़े हैं जिससे क्षेत्र के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बी हुई उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें हरियाणा के मध्य राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन के लिए गाइडलाइन और समय तय कर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में हुए विस्तृत विचार-विमर्श से योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से संबल मिला है।