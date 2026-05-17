Rajasthan Accident: भीषण सड़क हादसे में दो जिगरी दोस्तों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

पुलिस के अनुसार खारोड़ी ग्राम पंचायत के जूनाखेड़ा निवासी ओमप्रकाश पुत्र खेताराम जाट ने धोरीमन्ना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भाई अशोक कुमार पुत्र खेताराम जाट निवासी खाखरी तथा सोहनलाल पुत्र मूलाराम जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी दोपहर करीब 12:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से रामजी गोल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान भीमथल गांव के पास दूसरी सड़क से आए एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।